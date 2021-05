Ximo Puig visita les obres finalitzades del Centre Municipal d’Esports de Cullera

Print This Post

Posat en marxa després d’una dècada d’inconvenients burocràtics i econòmics

Ximo Puig i Jordi Mayor destaquen que amb instal·lacions de referència com aquestes s’aposta per la salut, el benestar i la sostenibilitat

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat el Centre Municipal d’Esports de Cullera, una instal·lació d’avantguarda que ha finalitzat les obres recentment i ja està obert al públic.

També ha assistit el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, i membres de la corporació local.

Amb una inversió de la Generalitat de 2 milions d’euros, sumada als més de 800.000 euros invertits per fons municipals, s’ha pogut completar esta segona fase.

L’Ajuntament de Cullera ha buscat fórmules coparticipades entre les administracions per acabar d’adequar l’exterior, condicionar l’infraestructura, fer l’edifici sostenible, construir el pàrquing soterrani, habilitar i equipar sobretot la primera planta del centre amb la sala fitness, la sala d’activitats dirigides, sala per a cicle indoor, sala per a fitbox, i també ambl’spa situat en la planta baixa.

El 3 de maig, el primer dia d’obertura completa de les instal·lacions, 229 persones usuàries ja han provat les noves infraestructures del Centre Municipal d’Esports que permetrà millorar la vida dels habitants del municipi i de la Ribera Baixa.