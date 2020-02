Xirivella activa el servei de Whatsapp municipal

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Xirivella ha activat hui el seu servei de Whatsapp municipal amb la numeració 673 51 58 54. El Consistori, que ja està present en altres xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram, aposta per aquesta modalitat de missatgeria donada la seua immediatesa i el seu gran impacte entre els usuaris de telefonia mòbil. La temàtica a comunicar a través de la xarxa Whatsapp seran els avisos urgents, com per exemple el tancament de parcs o col·legis davant una adversitat meteorològica, les alertes per climatologia i els consegüents avisos a la població, les ofertes públiques d’ocupació, l’agenda cultural i festiva del municipi, i totes aquelles notícies que conciten l’interés general de la ciutadania.

L’adhesió al servei és voluntària i gratuïta. La persona interessada deu, en primer lloc, afegir als seus contactes el número 673 51 58 54 i enviar, a través de WhatsApp, un missatge amb la paraula ALTA. En les següents hores, l’Ajuntament de Xirivella respondrà amb un missatge de confirmació i una explicació detallada sobre la política de privacitat i tractament de dades personals. En aqueix mateix missatge se li demanarà al sol·licitant que manifeste la seua conformitat enviant un nou missatge amb la paraula ACCEPTE. El procés finalitza amb una última resposta per part del Consistori confirmant que la incorporació al servei s’ha realitzat amb èxit i informant la persona usuària que podrà donar-se de baixa quan ho desitge enviant un nou missatge amb la paraula BAIXA.

El servei de WhatsApp municipal funciona mitjançant grups de nova difusió en un sentit únicament direccional. En el seu missatge de benvinguda, l’Ajuntament informa l’usuari que no es tracta d’un grup d’interacció entre els seus membres ni tampoc d’un canal de diàleg amb la pròpia institució. Per a tals finalitats, el Consistori recorda que ja existeixen altres llits establits. Segons Michel Montaner, alcalde de Xirivella, “un ajuntament està obligat a informar sobretot el que esdevé en la localitat amb rigor i immediatesa i la xarxa WhatsApp és, per la seua universalitat i fàcil accés, l’eina més eficaç per a comunicar notícies i decisions de màxim interés en el menor temps possible.”