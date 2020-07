Xirivella activa una campanya de conscienciació sobre la màscara i endureix les sancions

S’ha acabat la pedagogia. Coincidint amb el primer brot social de coronavirus en el municipi, l’Ajuntament de Xirivella ha reforçat la presència policial als carrers i ha endurit les sancions per incompliment de l’ús obligatori de màscara en espais públics. Ahir mateix, la Conselleria de Sanitat informava de la detecció d’un brot víric amb tres contagis positius l’origen dels quals se situa en una festa d’aniversari protagonitzada per joves. S’estan rastrejant els contactes dels contagiats i se’ls estan practicant proves PCR per a evitar la propagació. Minuts després de conéixer la notícia, la Regidoria de Seguretat Ciutadana ordenava el reforç d’agents al carrer i impartia ordres concretes de multar a tot aquell que no fera un ús correcte de la màscara en la via i llocs públics. En finalitzar el dia s’havien tramitat una desena de sancions.

“Ens dol haver d’endurir el control del carrer i generalitzar les multes, però no podem permetre que l’incompliment de les normes per part d’una minoria acabe afectant la seguretat col·lectiva”, admet l’alcalde Michel Montaner. Precisament, és el col·lectiu juvenil el que més preocupa les autoritats, i a aqueix col·lectiu específic es dirigeix la campanya de conscienciació impulsada per l’Ajuntament. La cartelleria difosa en les xarxes municipals refereix irònicament els tres premis possibles que es poden obtindre per no portar màscara: des d’una “estimulant” multa de 100 euros a un “bitllet per a l’altre barri” d’un ser estimat. “La joventut se sent immune al virus i en moltes ocasions li perd el respecte, però hi ha moltes persones vulnerables a la Covid-19 la salut de la qual depén de la conscienciació col·lectiva i la responsabilitat individual; la joventut ha d’estar a l’altura de les circumstàncies en un moment crític per al conjunt de la societat”, recalca el primer edil.