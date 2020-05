Xirivella amplia el repartiment de màscares a les seues 600 comerços

Connect on Linked in

El personal de l’Ajuntament de Xirivella ha repartit en dos dies 1.200 màscares reutilitzables en els 600 comerços del municipi. El repartiment, coordinat des de l’Agència de Desenvolupament Local, completa el lliurament de màscares a tota la població major de tres anys iniciat fa dues setmanes, quan es van distribuir prop de 30.000 unitats de manera personalitzada en les bústies. Les màscares repartides, a raó de dues per comerç, estan homologades i són llavables. El procés de lliurament culmina just en vespres de l’entrada en vigor de la nova Ordre del Ministeri de Sanitat, que obliga a l’ús de màscara en via pública i en espais públics a l’aire lliure o tancats, sempre que no es puga mantindre la distància de seguretat de dos metres.

“S’ha fet un treball enorme per part del personal municipal”, admet l’alcalde Michel Montaner. “Era important arribar a aquesta nova fase de la pandèmia, en la qual ens relacionarem amb major llibertat, amb la població proveïda de màscares; a partir d’ara entra en joc la responsabilitat de cadascú en el compliment de les normes”, incideix Montaner. A Xirivella, la vida torna a fluir progressivament. Les terrasses de bars, restaurants i gelateries es van adaptant a la nova situació. L’Ajuntament, que ha eliminat la taxa 2020 per ocupació de via pública, està tramitant nombroses peticions d’ampliació per a mitigar les limitacions d’aforament imposades per la pandèmia. Aquest matí ha reobert al públic, només amb cita prèvia, el Gabinet d’Informació municipal per a la gestió de qualsevol tràmit. I dilluns que ve reobriran, també amb cita prèvia, el servei de préstec de la Biblioteca Central, les pistes de pàdel i tennis del poliesportiu, l’àrea d’Educació i el gabinet psicopedagògic de la Casa de la dona.