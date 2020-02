Xirivella aprova el pressupost 2020 amb aposta per les infraestructures, el medi ambient i les polítiques socials

Print This Post

El Ple de l’Ajuntament de Xirivella ha donat el vistiplau als pressupostos municipals per a l’any 2020 amb el suport dels dos socis de govern, PSOE i Podemos, i el vot extern de Compromís. La consignació total pressupostada ascendeix a 19.492.008,03 euros, la qual cosa suposa un 2,48% més que en l’exercici 2019. Partit Popular i Ciutadans han votat en contra. “Hem fet una bona faena d’entesa amb l’esquerra”, assegura l’alcalde Michel Montaner. “Amb aquests comptes podrem materialitzar les polítiques de progrés i avanç social que Xirivella va recolzar majoritàriament en les urnes el mes de maig passat”, afig Montaner.



Per partides, els pressupostos del 2020 comporten un increment del 13% d’inversió en infraestructures, un 19% en polítiques de Joventut i un 5% en Medi Ambient. Els comptes aprovats destinen 80.000 euros a la millora de vials i il·luminació en els polígons industrials, altres 200.000 a la implantació de tecnologia led en les lluminàries del nucli urbà i 60.000 euros en asfaltat de carrers. Entre les previsions d’inversió per a l’actual exercici figura també l’obertura en cap de setmana del Centre Jove, la implantació del cinqué contenidor, la professionalització del servei de comunicació municipal, la reforma d’habitatge social i el projecte de construcció d’una nau en propietat per a la Brigada d’Obres. “Hem dissenyat uns pressupostos compromesos amb la justícia social i amb l’emergència climàtica, amb projectes ambiciosos i d’altres més menuts, incrementant la despesa de Medi Ambient i Cooperació, o invertint en mesures d’eficiència energètica” destaca Karin Jansen, regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Solidaritat i Ben Comuna.



Xirivella ha aconseguit rebaixar el període mitjà de pagament a proveïdors a 8 dies, la qual cosa ha permés aflorar 2,3 milions de romanent de tresoreria durant l’any passat. L’estabilitat pressupostària consolidada en l’últim informe trimestral ha llançat una capacitat de finançament superior als tres milions d’euros. La quantitat de deute amortitzat frega els 5,5 milions d’euros en els últims quatre anys. “Estem en la senda correcta, optimitzant cada cèntim possible a la disposició del municipi”, assegura Águeda Ferrandis, regidora d’Hisenda. Els pressupostos 2020 suposen “una renovada aposta per les polítiques socials, la seguretat, l’educació, l’oci i el medi ambient, conjugant les necessitats d’innovació amb el manteniment de les infraestructures ja existents”, remarca l’edil.