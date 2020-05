Xirivella culmina en dos dies el repartiment personalitzat de 30.000 màscares

Print This Post

L’Ajuntament de Xirivella ha aconseguit repartir en dos dies prop de 30.000 màscares de manera personalitzada, bústia per bústia. L’acció ha sigut possible gràcies a la implicació de mig centenar de repartidors i ensobradores. S’ha utilitzat com a referència el cens poblacional, atés el nombre de persones empadronades en cada habitatge. A més, s’ha diferenciat la població infantil de 3 a 11 anys, que ha rebut una màscara de talla mitjana. Les màscares repartides estan homologades, són llavables i reutilitzables, i van envasades individualment amb unes senzilles instruccions d’ús.

Per a la preparació dels sobres s’ha habilitat el poliesportiu municipal, amb taules distants entre si per a garantir la seguretat dels participants en l’operatiu. El repartiment va començar el dilluns en els barris de la Llum, Alqueria Nova, Vicentica la Serrana i Havan Vella, i ha finalitzat a última hora del dimarts en els barris de Sant Ramón i Elcano. En l’operatiu han participat voluntàriament desenes de funcionaris i regidors de tots els partits polítics representats en el consistori. L’alcalde Michel Montaner ha agraït «el lliurament exemplar del funcionariat i la unitat d’acció de les forces polítiques». Per a incidències i reclamacions relacionades amb el repartiment, l’Ajuntament ha habilitat el correu participacio@xirivella.es.