Xirivella destina 440.00 euros a accions d’impacte immediat

L’Ajuntament de Xirivella aprofitarà les dues modificacions de crèdit aprovades en l’últim Ple municipal per a executar accions de curt termini, moltes d’elles dirigides a combatre els efectes de la pandèmia sobre la població. En total es mobilitzen 440.000 euros la justificació dels quals ha de materialitzar-se abans que acabe l’any. El gruix de la inversió, 100.000 euros, es destinarà a ajudes d’emergència social, complementant les partides extraordinàries activades des de març en favor de les famílies més vulnerables a la crisi COVID. Les mesures sanitàries i la neteja de les vies i edificis públics, reforçades arran de l’emergència vírica, reben 90.000 euros addicionals. El pla inversor injecta també 86.000 euros a la millora de la xarxa informàtica, avançant en la digitalització administrativa.

D’altra banda, s’habiliten 140.000 euros per a actuacions en mobilitat, millora viària, senyalització i mobiliari urbà. En aquest camp cal ressenyar 48.000 euros destinats a obres d’accessibilitat en la Avinguda de la Constitució, 27.000 euros per a l’adequació de la passarel·la per als vianants d’accés a la zona industrial i altres 27.000 per a complementar una subvenció ‘smart city’, que permetrà implantar passos de zebra intel·ligents en la Avinguda Verge dels Desemparats. Es lliuren 15.000 euros per a nous aparcabicis en llocs de gran concurrència, 7.000 euros per a material d’ús policial i altres 68.000 dedicats a tecnologies de la informarción.

Els 440.000 euros procedeixen, en la seua major part, del Fons de Cooperació Extraordinari habilitat per la Diputació recentment, una ajuda als municipis de caràcter no finalista que deixa en mans dels ajuntaments el criteri de despesa. “La Covid19 ha canviat radicalment les prioritats pressupostàries; el més important ara és combatre la pandèmia i els seus efectes econòmics amb tots els recursos al nostre abast, òbviament sense desatendre qüestions fonamentals com l’accessibilitat, la mobilitat o l’aposta irreversible per les noves tecnologies”, declara l’alcalde Michel Montaner.