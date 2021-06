Xirivella forma a la Policia Local en violència de gènere

L’alcalde de la localitat, Michel Montaner, i la Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, han inaugurat la jornada formativa

Xirivella ha celebrat aquest dijous una jornada formativa per a les unitats de violència de gènere de la Policia Local. En ella, s’han donat a conéixer tots els recursos i els diferents protocols existents en violència de gènere, a més d’explicar de primera mà algunes de les experiències d’aquestes unitats especialitzades.

La jornada, organitzada per les regidories de Seguretat Ciutadana i Igualtat i enquadrada dins del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, ha sigut inaugurada per l’alcalde de Xirivella, Michel Montaner, i la Delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

Michel Montaner ha recalcat el compromís de Xirivella amb l’erradicació de la violència de gènere i ha lamentat que hi haja “sectors retrògrads de la societat que identifiquen les polítiques d’igualtat i la lluita contra la violència de gènere com una parcel·la polititzada al servei d’interessos electorals. Vosaltres i vosaltres, que treballeu al costat de les víctimes, sabeu quant mal causa abocar sospites d’aquest tipus”, ha assegurat dirigint-se a les unitats especialitzades de la Policia Local.

Gloria Calero ha recordat a les dèsset víctimes de violència de gènere d’enguany, set d’elles l’últim mes. “Les dades ens fan veure que ens hem de replantejar moltes coses. Hem de redoblar els esforços i aquestes jornades de formació són cada vegada més necessàries. Com més formada està la Policia, més segures estem les dones”, ha afirmat la Delegada del Govern, que ha demanat unitat de política davant la violència de gènere: “els partits polítics no podem estar més temps grapejant i embrutant aquest tema. Hem d’arribar a un acord, anar plegats. Tot ix millor quan des de fora se’ns veu que tots anem en la mateixa direcció. No pot ser que hi haja grups polítics que banalitzen i lleven importància a la major xacra que tenim com a societat. En això no es pot fer política”

En la jornada han participat ponents de la Unitat de Violència de gènere de la Delegació de Govern, de la Policia Local de Xirivella, de la Policia Nacional, del Centre Dona 24 hores, *Atenpro, Casa de la Dona de Xirivella, Centre de Salut, *Espai Labora, Oficina d’Atenció a Víctimes del Delicte, del Jutjat de Violència sobre la Dona de Castelló, del grup GAMMA de València i especialistes en Valoració Forense del Risc o en Violència de gènere digital, que han oferit una visió integral sobre la violència de gènere.