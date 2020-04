Xirivella intensifica el rastreig i localització de persones potencialment aïllades per l’estat d’alarma

Connect on Linked in

L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Xirivella ha intensificat les labors de rastreig i localització de les persones en risc d’aïllament durant l’emergència sanitària i l’estat d’alarma. El consistori ha reforçat el servei 24 hores d’atenció telefònica i ha repartit milers de cartells per tota la població demanant la col·laboració ciutadana. Es busquen, fonamentalment, persones majors però també persones amb necessitats especials a les quals el confinament i la soledat els puga suposar desorientació, perill o dificultat. Quasi una vintena de voluntaris coordinats per l’Ajuntament repartien aquest matí la cartelleria per tots els carrers de Xirivella. El missatge va dirigit directament a les persones en risc d’aïllament però també als seus veïns i coneguts. El número al qual cal cridar és el telèfon matriu dels Serveis Socials municipals: 96 383 02 79. D’altra banda, el consistori manté un operatiu de megafonia mòbil publicitant diàriament aquest mateix servei d’auxili a persones necessitades.

En paral·lel, l’Ajuntament realitza anomenades a les persones majors de 70 anys de les dades dels quals es disposa en els diferents llistats d’activitats i llars de jubilats. Se’ls pregunta únicament si es troben bé i si tenen les seues necessitats garantides, alhora que se’ls ofereix l’opció de comptar amb el suport dels Serveis Socials municipals. «Tots els informes apunten al perill que suposa un confinament de llarga duració per a persones majors o amb necessitats especials que viuen soles i sense un suport familiar constant. Aqueix és un nínxol poblacional que han de cobrir els ajuntaments», recorda l’alcalde Michel Montaner. Xirivella ha reforçat amb personal d’altres departaments l’àrea de Serveis Socials, que treballa al 100% de la seua capacitat des de la declaració de l’estat d’alarma. «Com a màxima autoritat municipal transmet la meua gratitud cap a totes les persones que participen en l’operatiu d’assistència social i, molt singularment, a aquelles que s’han oferit voluntàries per a ajudar als col·lectius més vulnerables», conclou l’edil.