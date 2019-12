Xirivella planta 150 arbres en un antic abocador

Les moreres, àlbers i xops contribueixen de manera natural a la restauració ambiental





La Regidoria de Medi Ambient de Xirivella ha plantat 150 arbres en un abocador clausurat de la localitat per a remeiar els efectes dels metalls pesats i altres components contaminants que s’han anat filtrant durant anys en la terra i els aqüífers de l’horta.



El mes de gener passat es van retirar més de 1.850 tones de residus, principalment derivats de les obres amb presència d’amiant, i es va procedir a la clausura i restauració superficial de la parcel·la 32 del polígon 4 Faitanar amb la col·laboració de la Diputació de València i l’EMTRE.



Aquesta parcel·la havia sigut usada com a abocador il·legal des dels anys 80, quan l’Ajuntament va deixar d’utilitzar-la com a lloc per a l’emmagatzematge i cremació dels residus urbans del municipi. Des de llavors, els abocaments incontrolats han anat contaminant el subsòl, situació que no s’havia solucionat amb els treballs anuals de contenció de l’abocador.



La plantació d’aquests 150 arbres, moreres en la seua majoria però també àlbers blancs o xops, contribuirà de manera natural a la restauració ambiental, ja que aquests arbres tenen la capacitat d’extraure i acumular els contaminants del sòl alhora que generen efectes de fitorremediació en el terreny. Aquesta tècnica consisteix a “utilitzar els mecanismes propis de les plantes per a practicar mesures correctores de sòls i aqüífers”, segons explica Sebastián Sirgado, un dels professionals que ha participat en el projecte.



Karin Jansen, regidora de Medi Ambient, assenyala que “la parcel·la contaminada es troba enmig de l’horta recentment protegida dins del Pla d’Acció Territorial de Xirivella, per la qual cosa la seua recuperació resulta clau com a eina complementària a la seua protecció.”