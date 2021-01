Xirivella recomana a la població que limite la vida social “a l’imprescindible”

Print This Post

L’Ajuntament crida la ciutadania a extremar precaucions davant l’augment de contagis “evitant eixir dels grups bambolla”

El govern municipal de Xirivella torna a prorrogar per altres quinze dies el decret d’Alcaldia que recull les mesures restrictives d’àmbit municipal, en vigor des del passat 4 de novembre. Continuaran tancades les zones infantils de joc i calistenia, el Teatre-Auditori, la piscina coberta i les sales de musculació i fitness. D’igual manera, es mantenen suspeses les activitats municipals per a la tercera edat, el col·lectiu de major risc enfront de la pandèmia.

No obstant això, el decret inclou en aquesta ocasió una recomanació explícita a la ciutadania per a “limitar al màxim les reunions socials”. El text, signat per l’alcalde Michel Montaner, demana a la població que reduïsca la vida social “a l’imprescindible, evitant eixir de grups bambolla ja siga en l’àmbit laboral, escolar o familiar.”

“Estem en un moment crític de la pandèmia i dins del nostre àmbit de decisió traslladem a la ciutadania la transcendència de mantindre una actitud personal ferma i vigilant enfront del virus”, declara Montaner. “Pensem que el marc normatiu creat per l’autoritat sanitària és el correcte i que ha de ser la suma de responsabilitats individuals la que impose un tallafocs eficaç a la propagació de contagis”, afig l’edil.