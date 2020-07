Xirivella renova cautxú i mobiliari en cinc parcs infantils

Connect on Linked in

S’introdueixen jocs adaptats per a persones amb diversitat funcional i s’amplia en 140 m² la superfície del parc Clara Campoamor

L’Ajuntament de Xirivella està executant aquests dies obres de substitució, reparació i ampliació en cinc parcs infantils per valor de 158.000 euros. Les obres es financen amb càrrec al Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) i el romanent positiu aflorat durant l’exercici 2019. Els cinc parcs afectats són Havana Vella, Montealegre, Clara Campoamor, Anatoli Karpov i Av. Constitució. El gruix de la inversió es destina a la renovació del cautxú en les zones de joc, tasca en la qual es treballa durant les últimes quatre setmanes.

Una de les actuacions de major envergadura es realitza al parc Clara Campoamor, situat enfront de l’Escoleta Municipal. A més de la renovació del paviment elàstic, el projecte inclou l’ampliació en 140 m² de la zona infantil i la instal·lació de jocs adaptats a persones d’entre 3 i 14 anys amb diversitat funcional. “La ciutat i els seus espais comuns pertanyen a totes les persones; aqueixa és la filosofia amb la qual treballem”, destaca l’alcalde Michel Montaner. Una altra actuació important es desenvolupa en la plaça Havana Vella, en la qual s’ha renovat enterament el paviment i s’instal·laran quatre zones de joc diferenciades per trams d’edat amb mobiliari inclusiu.

En la plaça Anatoli Karpov, situada en el barri de la Llum, s’executa una obra de renovació integral, substituint paviment, jocs, clos perimetral i bancs al voltant de la zona infantil. En Montealegre i Av. Constitució es procedeix a l’aixecament total del paviment continu i la seua substitució per un paviment elàstic de 50 mil·límetres de gruix. La regidora de Parcs, Isabel Torres, assegura que “les inversions en zones de joc infantil són i continuaran sent accions prioritàries per al govern municipal, tant per la seua demanda entre amplis sectors de la població com pel benefici social que generen.”