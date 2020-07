Xirivella rep 934.266 euros per executar 7 projectes dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La construcció del magatzem municipal de la brigada d’obres, la millora d’accessibilitat als carrers Reyes Católicos, Lepanto, Mediterráneo, Los Ángeles, Comercial i Avinguda de la Paz, i la modernització i renovació d’infraestructures d’enllumenat mitjançant mesures d’eficiència energètica i lluminàries amb tecnologia LED en determinades zones del municipi, són algunes de les inversions més destacades que es realitzaran a través del Pla d’Inversions de la Diputació de València.

L’Ajuntament de Xirivella ha rebut un total de 934, 266 euros per a la realització de diverses actuacions a càrrec del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, un programa d’ajudes dirigides a tots els municipis valencians per tal d’ajudar-los en la millora de les seues infraestructures i serveis. L’equip de govern (PSPV-PSOE-PODEM) ha decidit invertir-los en 7 projectes que continuaran l´aposta per l’eficiència energètica, la sostenibilitat i l’accessibilitat, a més d’acometre algunes intervencions urgents.

Una de les inversions més destacades és la construcció del magatzem de la brigada d’obres, una actuació que permetrà executar una nau destinada a magatzem municipal i dependències per a la brigada d’obres de superfície aproximada de 750 m², en la qual s’invertiran un total de 525,000 euros.

El consistori invertirà 200.000 euros en la millora de l’accessibilitat dels carrers Reyes Católicos, Lepanto, Mediterráneo, Los Ángeles, Comercial i avinguda de la Paz. L’actuació comporta la necessitat de plantejar propostes globals per a afavorir i potenciar la mobilitat per als vianants.

Una altra actuació urbanística destacada, i que correra a càrrec del Pla d’Inversions amb un pressupost de 108,000 euros, serà el projecte de modernització i renovació d’infraestructura d’enllumenat públic mitjançant mesures d’eficiència energètica i lluminàries amb tecnologia LED en l’Avinguda Verge dels Desemparats, Art Major de la Seda, Rio Túria i l’aparcament de l’antiga estació de FFCC.

Destaca també la millora del paviment i jocs de les places de la Petanca, Alquería Nova i avinguda de la Constitución davant l’Estació Alqueries, amb una dotació de 60,000 euros, i l’adequació d’un habitatge social, que comptarà amb una quantitat de 50.000 euros.

Es destinen també 27,317 euros a la redacció d´un Pla d´Actuació Urbà Municipal que dissenyarà les línies estratègiques de les accions municipals incorporant els ODS establerts en l’agenda 2030.

Completa les actuacions, el projecte d’execució de reparacions a la coberta de l’edifici municipal -situat en la travessia Jaume Roig num.2- per reparar els danys produïts per filtracions de la coberta de l’edifici. Aquesta intervenció suposarà una inversió de 19,817 euros.