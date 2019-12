Xirivella rep el nadal amb un gran esdeveniment entorn del mercat municipal

Connect on Linked in

Els comerciants locals i l’Ajuntament conjuminen esforços en una jornada d’activitat lúdica i festiva



Xirivella donarà aquest divendres el tret d’eixida al Nadal amb una encesa de “L’Arbre dels Desitjos” al més pur estil novaiorqués. Serà a les 19 hores en la Plaça de la Concòrdia, amb xocolatada col·lectiva i nadales a càrrec de les corals La Llum i Andarella.

Però la gran benvinguda al Nadal es viurà l’endemà, dissabte 14 de desembre, amb un gran esdeveniment centrat en el Mercat Municipal. Per primera vegada, els comerciants locals i els llocs del Mercat sincronitzen els seus esforços amb l’Ajuntament per a organitzar una jornada lúdica i festiva oberta a tots els públics. Sota el lema genèric ‘Obrim Xirivella per Nadal’, el municipi inaugurarà la seua campanya nadalenca i obrirà literalment l’entorn del Mercat Municipal per a rebre a la ciutadania amb els braços oberts. Serà una jornada inoblidable enfocada a activar la vida comercial i festiva de la localitat.



Amb motiu de la Fireta de Nadal i Tapes al Mercat, s’han organitzat al matí, d’11 a 14 hores, en la Plaça del Mercat, diverses activitats per a totes les edats i condicions. Es realitzaren els tallers de creació artística, ‘Decora el Nadal’, i una divertida ludoteca familiar, dinamitzada per Associació ACME. A més, les xiquetes i xiquets tindran a la seua disposició la Bústia Real i l’Oficina Postal per a enviar els seus desitjos a Les seues Majestats els Reis Mags d’Orient i a Papà Noel, que podran plasmar en el taller de cartes reals. Les activitats infantils en les carpes de comerços i associacions, i les danses de Nadal, a càrrec de grup Ànima i Poble, completen la programació matutina.

A la vesprada, també en la Plaça del mercat, de 18 a 22 hores, continuarà el Taller de cartes a SS. MM. Reis Mags, amb la presència i ajuda del Patge Real. Així mateix, el públic podrà donar forma als seus records en el Photocall Nadalenc i gaudirà de diverses activitats infantils, entre elles les de sensibilització mediambiental, en les carpes de comerços i associacions. Les sorpreses més esperades seran la gran Cercavila Nadalenca, amb animació musical, i el canó de neu, amb el qual xiquetes, xiquets i majors, es meravellaran de veure Xirivella nevada.



Dins del Mercat, de 19 a 22 hores, hi haurà temps i espai per a degustar les delicatesen de la present edició dels Tapes al Mercat. Mentre els comerços de Xirivella exhibiran la seua oferta nadalenca en l’exterior, les parades del Mercat sorprendran amb tapes de degustació dels productes locals i de proximitat. I perquè totes i tots puguen viure la vesprada amb tranquil·litat, hi haurà servei de Ludoteca.



Segons ha explicat la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Xirivella, Isabel Torres, “el comerç local és font de riquesa i creació d’ocupació a Xirivella. Des de la regidoria volem impulsar activitats que promoguen el comerç just i que repercutisquen en benefici en la localitat”.

Per tot això, dones de l’àrea de Comerç, Torres anima a la ciutadania a “acudir a la Fireta de Nadal, passar una bona estona i conéixer de primera mà als nostres comerciants”.