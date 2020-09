Xirivella repartirà 600 targetes regale de 50 euros per a impulsar el comerç local

Connect on Linked in

Els comerços del municipi poden adherir-se a la campanya entre hui i el 15 de setembre

L’Ajuntament de Xirivella posarà en circulació 600 targetes regale de 50 euros per a secundar i dinamitzar el comerç local. “Campanya 20×50” és l’eslògan triat per a aquesta iniciativa, que se suma als 168.000 euros disposats per a ajudes directes a microempreses i autònoms afectats per l’estat d’alarma. El consistori demana a la ciutadania que adquirisca productes o serveis per valor de 20 euros o més en els comerços de la localitat. El premi per a les primeres 600 persones que obtinguen la validació de les seues factures o tiquets de compra serà una targeta regale per valor de 50 euros, que podrà gastar-se en els establiments adherits a la campanya. La quantitat total destinada a la subvenció és de 30.000 euros però l’impacte que genera sobre el comerç local és molt superior, ja que s’incentiva la compra en el municipi durant tota la tardor.

“Pretenem enrobustir la relació i les vies de trobada entre clients i comerciants en un moment de gran dificultat per al teixit productiu i comercial del poble, un sector estratègic a Xirivella”, manifesta l’alcalde Michel Montaner. “La proximitat amb València capital i la facilitat d’accés a les grans superfícies genera distància amb els negocis de proximitat. Volem afavorir el retrobament amb la botiga o el servei del barri i convidar al públic a comprovar que els negocis locals poden oferir la mateixa qualitat i preu que qualsevol altre establiment”, assegura la regidora de Comerç, Isabel Torres.

En aquesta primera fase de la campanya, l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial de Xirivella (Afic) convida als negocis assentats en la localitat a adherir-se. Per a això, s’ha posat a la seua disposició en la web xirivella.portaldelcomerciante.com les bases de la convocatòria i una instància de sol·licitud de participació en la iniciativa. Els establiments disposen de termini fins al dia 15 per a formalitzar la seua inscripció. Una vegada completat i publicat el llistat de comerços adherits, es convidarà a la ciutadania a realitzar compres per un import mínim de 20 euros en un o diversos d’ells. Els tiquets o factures, que hauran de tindre un valor mínim de 5 euros i comptar amb el segell de l’establiment, es presentaran en la seu de la Afic (C/ Montalegre, 6) per a la seua validació abans del 15 d’octubre.

Les primeres 600 sol·licituds els tiquets o les factures de les quals hagen sigut validats pel personal tècnic municipal rebran una targeta regale de 50 euros, que es podran gastar fins al 20 de desembre en qualsevol de les botigues i serveis adherits. Per a obtindre una de les targetes regale, la persona sol·licitant haurà de ser major d’edat i estar empadronada almenys 6 mesos a Xirivella. Només s’atorgarà una targeta per unitat familiar i no podran beneficiar-se de la subvenció els comerciants participants en la campanya ni els seus familiars convivents. No podran adherir-se a la iniciativa els negocis que no estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries o estiguen immersos en un procés concursal. Els bars i restaurants queden exclosos per la tipologia de la seua activitat.