XV Cicle “BONIC” de Teatre Nadalenc per a Xiquets i Xiquetes

El Cicle Bonic ve carregat d’espectacles on el teatre, el circ i la música es donen la mà un any més en Aldaia. Un programa pensat per pasar una estona divertida en familia al TAMA.

Dia 26 de desembre (18.00 h). “Oníricus” de la Troupe Malabó Circ. Circ i teatre es fonen en una poètica proposta escènica que parteix del poder dels somnis. Delicada, subtil i divertida, Oníricus presenta a dos personatges que busquen la complicitat del públic per a aconseguir el seu somni.

Dia 27 de desembre (18.00 h). “L’engranatge” de la Finestra Nou Circ. Tres personatges disposats a desxifrar la més difícil de les fórmules, aconseguint, amb el treball en equip, la música i els malabars, la posada en marxa del seu particular i hipnòtic engranatge.



Dia 28 de desembre (18.00 h). “De por” de Dani Miquel. Un concert per a xiquets i xiquetes valentes i per a famílies que volen espantar la por. La “Maria no te por” ja no va sola, a esta mítica cançó de Dani Miquel se li sumen moltes altres que tenen com a protagonistes l’Home dels Nassos i uns altres personatges pasar una vesprada de nadal divertida al teatre.