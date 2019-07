Yaiza González, del CEGA d’Almussafes, campiona d’Espanya Sènior

La jove va aconseguir aquest triomf en aparells modalitat maces el passat cap de setmana a Saragossa



El conjunt Infantil de l’entitat es va adjudicar el subcampionat nacional per autonomies en la mateixa trobada



El Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) va brillar amb llum pròpia a Saragossa el passat cap de setmana. Yaiza González, integrant de l’entitat, va conquistar el títol de campiona d’Espanya Sènior en les finals d’aparells d’aquest torneig, concretament en la modalitat de maces. En la mateixa convocatòria, Verónica Morcillo va concloure les seues proves com la quarta millor esportista Júnior en la modalitat cinta de les finals d’aparells. Per part seua, María Cerdán va ser cinquena en aparells modalitat pilota.



També van destacar l’equip Júnior compost per aquestes dues últimes esportistes, que van ser setenes en la general d’equips, i el grup Sènior de María Di Girolamo, Yaiza González i Clara Martínez, les quals van signar un desé lloc, també en la general d’equips.



Però els èxits del CEGA no es van quedar ací. Durant el cap de setmana, en el qual a més del Campionat d’Espanya d’Equips la ciutat aragonesa va acollir la Segona Fase de la Copa d’Espanya de Conjunts, l’equip Infantil presentat per l’associació almussafenya es va penjar la medalla de plata en el Campionat d’Espanya per Autonomies. El conjunt, integrat per Elena Cerezuela, Arianna Luz, Neus Saiz, Natalia Canosa, Lluna López i Natalia Hernández van ser, a més, quartes en la general de la segona fase de la Copa d’Espanya de Conjunts.