‘Zapatos de tacón cubano’ i ‘La octava dimensión’ triomfen en el 8é Festival K-lidoscopi de Cullera

Sis dels curts projectats en el certamen estan preseleccionats per als Premis Goya d’enguany

Els curmetratges ‘Zapatos de tacón cubano’ de Julio Mas i ‘La octava dimensión’ de Kike Maíllo han estat els grans triomfadors de la octava edició del Festival de Curmetratges K-lidoscopi de Cullera. Amb tres guardons cadascun realcen un certamen ja consolidat dins del panorama audiovisual nacional i que en esta edició ha comptat amb sis curts preseleccionats per als Premis Goya 2019.

Així, en la gala de cloenda celebrada ahir per la vesprada a l’Auditori Municipal, Julio Mas s’ha endut per ‘Zapatos de tacón cubano’ el premi a la millor direcció i al millor curmetratge argumental. També per esta obra Íñigo Olmo i Roberto Fernández han guanyat el premi al millor disseny de so.

Per ‘La octava dimensión’ Ramón Morejón ha rebut el guardó al millor muntatge; Joana Filella al millor disseny de producció i el mateix director, Kike Maíllo, al millor guió.

‘La Tierra llamando a Ana’ també ha destacat en esta cerimònia amb dos premis. Concretament, Juan Antonio Simarro i Fernando Bonelli han recollit el reconeixement a la millor banda sonora i Laia Manzanares a la millor actriu.

El premi al millor actor ha estat per a Àngel Fígols pel seu paper en ‘Rosenwohl’, una obra de Miguel Llorens. El guardó a la millor direcció artística ha sigut per a Daniel Ráez per ‘Xiao Xian’, i a la millor fotografia per a Michal Babinec per ‘Flora’.

El premi al millor curtmetratge documental ha anat a les mans de David Segarra per ‘Savis de l’horta’, i el millor curtmetratge d’animació ha sigut ‘Soy una tumba’ de Khris Cembe.

A més a més, esta edició d’enguany comptava amb la novetat de la projecció en sessions matinals de curts d’animació per a escolars. Els alumnes de primària, secundària i batxillerat feren de jurat i votaren per seleccionar qui seria el guanyador del premi animat. Este guardó fou per a Javier Horrillo per ‘Clips per salvar el món’.

Premis especials

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, entregà el Premi K-lidoscopi d’Or a l’actriu Adriana Ozores per la seua sobresalient trajectòria artística, la seua constància i entrega apassionada al món de la interpretació i per servir de model artístic aconseguint destacar en tots els registres actorals. Una actriu que va donar les gràcies a l’organització del Festival perquè «d’alguna manera ha sigut tornar a casa perquè tota la meua infància i adolescència l’he passat ací a Cullera, una ciutat que m’ha fet disfrutar tant».

El Festival de Curtmetratges K-lidoscopi també va reconéixer la carrera professional del director de cinema Agustí Villaronga, i per este motiu se li entregà el Premi d’Honor de mans del president de l’Associació Cultural K-lidoscopi, Julio Martí Zahonero.

Propera edició

L’Associació Cultural K-lidoscopi ja treballa en la que serà la novena edició del Festival de Curtmetratges de Cullera. Una mostra audiovisual que enguany ha reunit més de 700 curts, molts dels quals han estat premiats en grans festivals de renom internacional, i que és una cita ineludible per a actors i actrius, productors i productors de cine, i directors i directors dins del seu recorregut professional.

L’alcalde ha volgut donar l’enhorabona a tot l’equip que forma K-lidoscopi i ha animat a seguir potenciant el festival en les properes edicions perquè «el sèptim art pot obrir mentalitats i canviar el món».