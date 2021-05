Zaplana adverteix que el Consell incomplirà la llei si opta per crear una empresa pública en la reversió de Torrevieja

Connect on Linked in

El portaveu de Sanitat del GPP considera necessària la paralització immediata de l’esperpent que es pretén crear

· “En aquests moments hi ha un problema d’inseguretat laboral i assistencial plantejada per la Conselleria de Sanitat que només sembra incertesa”

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular, José Juan Zaplana, ha advertit hui que el Consell incomplirà la llei si opta per crear una empresa pública en la reversió del departament de salut de Torrevieja.

El portaveu popular ha advertit en la seua intervenció en el ple de les Corts en una moció sobre les concessions sanitàries que “si aquest Consell vol muntar una empresa pública en la reversió de l’hospital de Torrevieja, farà una empresa il·legal perquè, segons la llei de salut de 2018, el personal afectat seguirà en els seus llocs en condició de personal a extingir”.

José Juan Zaplana ha assenyalat que “en aquests moments hi ha un problema d’inseguretat laboral i assistencial plantejada per la Conselleria de Sanitat en la finalització del contracte. Encara no se sap ni el model a seguir ni la situació laboral en què quedaran els treballadors, la qual cosa genera que l’assistència sanitària caiga en picat i tots els ciutadans patisquen, com ha passat a la Ribera, l’eliminació serveis, l’increment en les llistes d’espera i que hagen de desplaçar-se a altres departaments per a rebre l’atenció que abans tenien en el seu”.

El portaveu popular ha assenyalat que “volem conéixer la proposta concreta a cinc mesos d’una decisió perquè la Conselleria de Sanitat està elaborant un Decret llei per a la creació d’una empresa pública de gestió sanitària que no és ni alternativa ni solució. Per això sol·licitem la paralització immediata de la tramitació del projecte d’aqueix Decret llei basat en una decisió totalment ideològica i sectària. No hi ha cap indicador o raó tècnica, sanitària o econòmica que avale aquest nyap”.

José Juan Zaplana ha aportat una sèrie de xifres: “el Sindic de Comptes va realitzar una auditoria operativa dient que era moltíssim més eficient el departament de Torrevieja el que suposa un estalvi de la despesa corrent públic entorn de 45 milions d’euros, un 30% d’estalvi. Una persona a Torrevieja espera de mitjana un 62% menys per a una intervenció quirúrgica que en la mitjana dels hospitals de la Comunitat Valenciana. I hi ha una sentència del Tribunal Suprem sobre la forma i la fórmula aplicada per a la finalització del contracte a la Ribera. El govern botànic és un cúmul de despropòsits, propiciant un conflicte social”.

Per al portaveu popular, “el nostre sistema sanitari necessita més certesa, més seguretat i més estabilitat. Ara plantegen, després de dos anys i mig, l’alternativa de solució al problema que vostés van crear en licitar i adjudicar un contracte per a la realització de Ressonàncies Magnètiques sense tindre previst què fer amb el personal”.

“No és un tema d’una empresa o una altra, és fruit d’unes decisions arbitràries, sense raó tècnica, assistencial o laboral, sinó exclusivament ideològica. Mal ideada, mal dissenyada i executada, sense valorar el perjudici personal, laboral o assistencial de les persones”, ha afegit.

José Juan Zaplana ha assenyalat que “és necessària la paralització immediata de l’esperpent que es pretén crear amb aqueixa empresa pública. Els propis representants del Comité d’Empresa de Torrevieja lamenten que diguen unes coses i facen altres”. En aquest sentit, el portaveu popular ha criticat l’actitud de Compromís i Podemos. Destrossen la idea sobre el futur del personal a extingir però en privat els diuen no a la creació de l’empresa pública, però en públic no s’atreveixen a votar-ho”.